Incidente in via Benedetto Marcello, ciclista investita da un'auto

Intorno alle 11 di oggi si è verificato un incidente in via Saliceto Panaro. Secondo una prima ricostruzione la donna stava percorrendo via Saliceto Panaro in bicicletta quando nei pressi dell'incrocio con via Benedetto Marcello sarebbe stata colpita da un'autovettura, con a bordo una coppia di mezza età, che stava svoltando. La signora avrebbe prima colpito violentemente il parabrezza della macchina e poi sarebbe caduta a terra.

Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118 che hanno prestato soccorso alla ciclista, una 50enne, che fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita ma sarebbe stata trasportata all'ospedale per accertamenti in seguito allall'urto.

La strada, compresa da l'incrocio di via Saliceto Panano con Via Pierluigi da Palestrina fino all'incrocio con Via Riccardo Zandonai, è stata chiusa al transito per consentire i rillievi da parte della Polizia Locale.