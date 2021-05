Finisce con l'auto in un frutteto, grave un'automobilsta

Poco dopo le ore 8 di questa mattina si è verificato un incidente lungo via San Cesario, non lontano dal centro abitato di Piumazzo. Una donna ha perso il controllo della propria Jeep, finendo fuori strada. La corsa della vettura si è fermata in un frutteto.

I testimoni - al lavoro nel frutteto e fortunatamente illesi - hanno dato l'allarme e sul posto sono intervenute ambulanza e automedica, poi seguite dall'elisoccorso giunto da Bologna. La donna, di mezz'età, è stata intubata, stabilizzata e poi caricata a bordo dell'ambulanza per essere straferita all'Ospedale di Baggiovara.

L'incidente potrebbe essere stato causato da un malore improvviso: non vi sono altri mezzi coinvolti. Sul posto la Polizia Locale per eseguire gli accertamenti: via San Cesario è stata chiusa al traffico per consentire i soccorsi.