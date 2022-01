Frontale sulla Vignolese, traffico bloccato a San Damaso

Intorno alle ore 13 di oggi si è verificato un incidente in via Vignolese, nella frazione di San Damaso di Modena. Lo scontro frontale ha coinvolto due auto che viaggiavano in direzione opposta e una terza che è stata coinvolta marginalmente. L'incidente è avvenuto all'altezza dell'incrocio con via degli Alpini, do fronte alla filiale Bper.

Fortunatamente i conducenti dei mezzi non hanno riportato lesioni significative e non hanno necessitato delle cure del 118.

Tuttavia l'incidente ha avuto come conseguenza la paralisi del traffico lungo via Vignolese, con lunghe code in ambo le direzioni, Per i rilievi e la gestione della circolazione sul posto la Polizia Locale.