Scontro in via Vignolese, due feriti a San Damaso

Alle 20.30 circa due auto si sono scontrate in via Vignolese, a San Damaso di Modena. L'incidente - le cui cause sono ancora da chiarire - è avvenuto di fronte al negozio Pittarosso, in un punto dove i sinistri stradali avvengono con frequenza regolare. Coinvolte una Audi, finita nel fosso, e una Citroen.

Due le persone a bordo rimaste ferite e soccorse dal 118, con il supporto del medico. Entrambi sono stati portati all'Ospedale di Baggiovara con diversi traumi, ma non sarebbero in condizioni particolarmente gravi.

Intervenuto anche i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza i mezzi incidentati.

La Polizia Locale di Modena ha eseguito i rilievi e chiuso al traffico via Vignolese. Disagi alla circolazione piuttosto contenuti, vista la scarsa presenza di mezzi sulle strade.