Auto contro camion, grave un anziano a San Felice

Poco prima delle ore 18 un'auto e un camion si sono scontrati alle porte di San Felice Sul panaro. Un violento impatto avvenuto in via Perossaro, in corrispondenza dello svincolo con via Furlana. A seguito dello scontro l'automobilista è rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo del mezzo.

Sul posto il 118, con l'ausilio dell'eliambuanza di Bologna, oltre ai Vigili del Fuoco che hanno estratto il ferito. L'uomo, un 78enne, è stato poi trasferito in volo all'Ospedale Maggiore di Bologna con il codice di massima gravità. Le sue condizioni sarebbero ritiche.

Sul posto per i rilievi la Polizia Locale dell'area nord, che ha chiuso al trandito via Perossaro.