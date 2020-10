Finisce fuori strada con l'auto, un ferito grave a San Felice

Intorno alle ore 20.30 di questa sera si è verificato un incidente sulla Varciante 468R (provinciale di Correggio) nel territorio di San Felice Sul Panaro. Un'auto con a bordo il solo conducente è finita fuori strada e si è ribaltata in un campo.

L'automobilista è stato estratto grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco e poi affiato al 118, intervenuto con l'ambulanza di San Felice e l'automedica di Mirandola. Il ferito è stato stabilizzato e trasportato in ospedale in condizioni piuttosto gravi, ma al momento non si hanno dettagli.

In corso di accertamento le cause dell'incidente: sul posto i Carabinieri.

