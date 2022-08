San Felice, grave un motociclista di 39 anni dopo lo scontro con un'auto

Questa mattina poco prima delle ore 8 si è verificato un incidente alle porte di San Felice sul Panaro. Un'auto e uno scooter di grossa cilindrata si sono scontrati sulla Provinciale per Mirandola (via Casarino), per ragioni al vaglio della Polizia Locale dell'Area Nord. L'impatto è stato violento e lo scooterista è finito a terra riportando lesioni serie.

Soccorso dal 118 con ambulanza e automedica, il 38enne ha ricevuto le prime cure per poi esse trasferito all'ospedale di Baggiovara ed essere affidato al Trauma Team. Le sue condizioni sono gravi, ma sarebbe ormai fuori pericolo di vita.

Illesa invece la 50enne alla guida della Fiat Panda coinvolta nel sinistro. Dopo i rilievi la circolazione sulla provinciale è tornata regolare.