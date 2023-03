Auto fuori strada prende fuoco, due feriti gravi nella Bassa

Grave incidente nella prima serata di ieri alle porte di San Possidonio, Un'auto con a bordo due uomini che stava percorrendo via Mazza, è finita fuori strada in una semicurva, non lontano dall'incrocio con la Provinciale 11 (via Matteotti). Il mezzo ha preso fuoco a seguito dell'incidente e le due persone all'interno sono state immediatamente soccorse.

Il 118, intervenuto subito con un'ambulanza e l'automedica da Mirandola, ha preso in carico i due pazienti, che nello scontro hanno riportato ferite particolarmente gravi. Viste le condizioni dei due, è stato chiesto l'intervento dell'eliambulanza da Bologna.

I due feriti, un 55enne e un 44enne, sono stati trasportati in ospedale in codice di massima gravità. Il primo al Maggiore di Bologna grazie all'elicottero, il secondo in un lungo viaggio in ambulanza fino all'Ospedale di Baggiovara. Entrambi sono ricoverati in Terapia Intensiva e in prognosi riservata.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno domato le fiamme che stavano consumando l'auto. Le indagini sull'accaduto e i rilievi sono stati eseguiti dai Carabinieri.