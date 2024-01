Travolto da un'auto mentre attraversa la Canaletto, grave un 46enne

Poco prima delle ore 19 via Canaletto è stata teatro di un grave incidente, avvenuto alle porte dell'abitato di San Prospero. Un uomo alla guida di un'auto ha investito un pedone all'altezza dell'attraversamento pedonale situato dove la Statale incrocia via Olmo/via Due Madonne. La Fiat Panda procedeva in direzione nord quando ha impattato violentemente contro il pedone, che è finito sul cofano dell'auto e ne ha sfondato il parabrezza prima di ricadere sull'asfalto.

Il primo soccorso al ferito, un 46enne di origine pakistana, è stato portato da una pattuglia della Polizia Locale dell'Unione Comuni dell'Area Nord. Gli agenti hanno tamponato l'emorragia seguita a una frattura esposta, utilizzando il kit in dotazione e attendendo l'arrivo dei sanitari.

Il personale di un'ambulanza del 118 ha quindi preso in carico i paziente, che è apparso in gravi condizioni ed è stato trasportato in codice rosso al'Ospedale di Baggiovara. Al momento non si conoscono le sue esatte condizioni. L'automobilista è invece rimasto illeso.

Via Canaletto è stata chiusa al transito per consentire i soccorsi e i successivi rilievi da parte della Polizia Locale. Il traffico è stato deviato su vie laterali, prima che la sede stradale tornasse percorribile intorno alle ore 20.