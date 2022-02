Scontro tra auto e scooter a Sant'Anna, grave una donna

Oggi intorno alle 13.30 si è verificato un incidente a Sant'Anna di San Cesario. Uno scooter guidato da una donna è entrato in collisione con una Fiat 500 condotta da una giovane. E' accaduto in Via Togliatti all'altezza del parcheggio di Via Sant'Anna.

La scooterista è prominata a terra perdendo il casco e riportando un importante trauma cranico. Sul posto è intervenuto il 118 con ambulanza e auto medica. La paziente, che è rimasta cosciente, è stata stabilizzata e trasportata al pronto soccorso di Baggiovara. Al momento non sarebbe in pericolo di vita.

La Polizia Locale di San Cesario sul Panaro sta eseguendo i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dello scontro. Illesa l'automobilista.