Grave incidente sulla Giardini a Sant'Antonio di Pavullo, due feriti

Intorno alle ore 18 di oggi due mezzi si sono scontrati lungo la Statale 12 (via Giardini Nord) nel tratto compreso fra Sant'Antonio di Pavullo e Madonna Baldaccini. L'auto, condota da una donna, e il camioncino per il trasporto del latte che effettua il giro nelle aziende agricole della zona sono rovinati entrambi fuori strada, candendo per alcuni metri in una scarpata.

Sul posto è intervenuto in forze il 118, che ha coinvolto le due eliambulanze di Pavullo e Bologna. I Vigili del Fuoco hanno dovuto tagliare il tettuccio dell'auto per poter estrarre la conducente, che è poi stata affidata ai sanitari. Entrambi i feriti sono stati elitrasportati in ospedale e al momento non si conoscono le loro condizioni.

La polizia Locale ha regolato il traffico, che ha subito rallentamenti in ambo i sensi.