Auto si cappotta dopo lo scontro con un furgone, un ferito a Spilamberto

Come purtroppo ciclicamente accade, anche questa mattina l'incrocio tra via Santa Liberata e strada Montanara, nelle campagne di Spilamberto, è stato teatro di un grave incidente. E' accaduto intorno a mezzogiorno, quando un furgone che percorreva via Montanara ha impattato contro una Jeep Compass che percorreva l'altra strada.

A seguito dell'impatto l'auto si è cappottata, terminando la propria corsa sul tettuccio dopo aver abbattuto un palo. Il giovane conducente è stato estratto dall'abitacolo e soccorso da un'ambulanza del 118, poi supportata anche dall'arrivo dell'automedica. L'uomo è stato stabilizzato e trasportato all'Ospedale di Baggiovara. Non si conoscono le sue esatte condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita. Illeso invece l'uomo alla guida del furgone.

L'esatta dinamica dell'incidente è al vaglio della Polizia Locale delle Terre di Castelli, che è intervenuta sul posto per effettuare i rilievi e gestire la viabilità.