Sassuolo, gravissima una donna travolta in strada da un furgone

Grave incidente questa mattina a Sassuolo dove una donna è stata travolta da un furgoncino. Il sinistro è avvenuto intorno o alle 6.30 in via Palestro, in corrispondenza dell'incrocio con viale Moncalieri.

La 50enne, secondo le testimonianze, stava attraversando la via quando è stata colpita dal veicolo in transito

Sul posto sono poi subito giunti i sanitari del 118 per soccorrere la donna rimasta sull'asfalto. Viste le sue condizioni, è stato chiesto l'intervento dell'elisoccorso.

La donna ha riportato gravi traumi ed è stata trasportata all'Ospedale Maggiore di Bologna.

A presidiare l'area le forze dell'ordine cittadine, che hanno chiuso al transito la strada interessata per consentire soccorsi e rilievi.