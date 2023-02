Esce di strada con l'auto, 70enne perde la vita a Savignano

Questa mattina pochi minuti prima delle ore 9 un incidente stradale autonomo è costato la vita ad un automobilista di 70 anni. E' accaduto lungo via Claudia, a Savignano sul Panaro.

Dopo l’impatto, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, l'uomo è stato soccorso da ambulanza e automedica, ma non c'è stato nulla da fare e il medico del 118 non ha potuto che constatare il decesso. Non si esclude che all'origine dell'incidente possa esservi stato un malore del conducente.

In via Claudia è stato temporaneamente istituito il senso unico alternato. Sul posto sono presenti, oltre ai mezzi di soccorso, le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile. ++ seguiranno aggiornamenti ++