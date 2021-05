Il suo scooter si scontra con un'auto, muore un ragazzo di 18 anni

Tragedia a Marano sul Panaro, in via Gramsci, Ferita non gravemente la ragazza che era caricata dietro

Via Antonio Gramsci

Ha avuto un epilogo drammatico l'incidente che si è verificato oggi intorno alle ore 15.40 a Marano sul Panaro. Uno scooter guidato da un ragazzodi 18 anni si è scontrato con un'auto per cause al vaglio delle forze dell'ordine. In sella insieme al giovane c'era anche una ragazza di 17 anni ed entrambi sono rovinati sull'asfalto.

Ad avere la peggio il 18enne, che ha riportato traumi gravissimi ed è deceduto nonostante i tentativi di rianimazione del personale del 118, intervenuto anche con l'eliambulanza.

La ragazza è invece stata stabilizzata e trasportata in ospedale. non si trova in pericolo di vita. Illeso il 22enne alla guida dell'auto.