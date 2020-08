Taglia la strada con l'auto ad uno scooter in via Emilia Ovest, poi fugge a piedi

Intorno alle ore 18 di oggi si è verificato un incidente con un risvolto singolare. Lo scontro ha coinvolto un maxi scooter e una Lancia Phedra lungo via Emilia Ovest, proprio davanti al parcheggio che serve il Parco Ferrari, di fronte al Burger King.

Lo sccoter percorreva via Emilia in direzione del centro città, mentre l'auto stava immettendosi nella stessa direzione provenendo dal parcheggio. Da una prima ricostruzione fornita dai testimoni, la monovolume avrebbe effettuato un'immissione azzardata e il motociclista nonavrebbe potuto fare nulla per evitarla. L'impatto è stato fortunatamente laterale e il conducente delle due ruote è rovinato sull'asfalto pochi metri dopo lo scontro.

Il malcapitato, un uomo di mezz'età, è stato soccorso dal 118 e poi traportato all'Ospedale di Baggiovara con diversi traumi di media gravità.

A bordo dell'auto si trovava un uomo che dopo essersi reso conto dell'accaduto si è dato alla fuga a piedi, probabilmente addentrandosi nel parco Ferrari. A bordo dell'auto c'erano anche una donna incinta e due bambini, che invece hanno atteso diligentemente l'arrivo delle forze dell'ordine.

I rilievi sono stati eseguiti dalla Municipale, che potrà avvalersi anche delle telecamere di videosorveglianza puntate su quel tratto di strada per comprendere meglio l'accaduto e ovviamente sarà chiamata a rintracciare il fuggitivo.