Frontale a Sestola, auto precipita in una scarpata. Tre feriti

Questa sera intorno alle ore 20.15 due auto sono rimaste coinvolte in un frontale ed uno dei due veicoli è uscito di strada cadendo in una scarpata per una ventina di metri. E0' accaduto a Sestola, lungo la Strada Provinciale 324.

La centrale operativa del 118 ha così attivato il Soccorso Alpino per intervenire in una situazione delicata e complessa da un punto di vista logistico, dal momento che l'auto - co a bordo due donne - si trovava in un terreno impervio, in mezzo al bosco.

Le due donne sono state raggiunte dai tecnici del Soccorso Alpino stazione monte Cimone che, tramite manovre con corde, le hanno riportate sulla strada Provinciale dove erano presenti gli operatori sanitari di: ambulanze, automedica e auto infermieristica di Fanano.

L'uomo sull'altra auto incidentata e le donne coinvolte nell'incidente, dopo essere stati stabilizzati dal personale sanitario, sono stati affidati alle tre ambulanze presenti (fatte convergere anche da Lama e da Montecreto) per essere trasportati all'ospedale di Baggiovara. Non si conoscono le loro esatte condizioni, ma non correrebbero pericolo di vita.

Sul posto presenti nell'intervento anche i Vigili del Fuoco di Fanano e Pavullo.