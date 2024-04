Frontale in piena notte nel sottopasso, tre feriti. Grave una 20enne

Terribile schianto nel cuore della notte proprio nel punto centrale del sottopasso di via monsignor Neviani, che collega Sant'Anna a San Cataldo. Erano circa le ore 02:25 quando due auto si sono scontrate provenendo da sensi di marcia opposti, nella percorrenza della curva cieca che contraddistingue il sottopasso.

A bordo delle due auto si trovavano tre persone, che sono rimaste seriamente ferite nell'impatto. Insieme alle ambulanze e all'automedica del 118 sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato nella complessa operazione di estrazione dei feriti dalle lamiere.

I tre feriti sono stati accompagnati all'ospedale di Baggiovara. Ad avere la peggio una ragazza di 20 anni, G R., che si trova ricoverata in terapia intensiva con prognosi ancora riservata.

Ferite meno gravi per una 35enne, ricoverata in Medicina d'Urgenza con prognosi 30 giorni e per un 29enne che si trova in Ortopedia con prognosi di 60 giorni.

Sul posto per i rilievi la Polizia Locale, con il sottopassaggio che è rimasto a lungo chiuso al traffico.