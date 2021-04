Scontro fra due auto sulla Carpi-Ravarino, due persone ferite

Poco prima delle ore 19 due auto si sono scontrate quasi frontalmente lungo la via Carpi-Ravarino, fra Limidi e Sozzigalli. Nell'impatto una delle due vetture è finita nel fosso.

Insieme ai sanitari, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno coadiuvato i soccorsi e messo in sicurezza i mezzi.

I due conducenti sono rimasti feriti, per fortuna in modo apparrntemente non grave. Saranno trasportati in ospedale per accertamenti.

I rilievi sono a cura della Polizia Locale delle Terre d'Argine, che ha anche interrotto la circolazione lungo la provinciale, deviando i veicoli.