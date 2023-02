Incidente a San Giacomo Roncole, due feriti sulla Statale

Poco dopo le ore 9 di questa mattina si è verificato un incidente - non certo il primo - all'altezza dell'incrocio principale di San Giacomo Roncole, quello tra la Statale 12 e via Camurana/vi di Mezzo. Da una prima ricostruzione, pare che due auto si siano scontrate mentre una di queste svoltava in via di Mezzo, impattando contro l'altra che procedeva lungo la Canaletto in direzione sud.

Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 e la Polizia Locale di Mirandola. A bordo dei mezzi si trovavano due persone che sono rimaste ferite: dopo aver ricevuto le prime cure da parte dei sanitari del 118, sono state postate al pronto soccorso di Baggiovara in codice di media gravità.

Gli agenti della Locale hanno svolto i rilievi e regolato la viabilità, che ha subito rallentamenti. Il traffico è tornato regolare intorno alle 10.30.