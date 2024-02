Statale chiusa per ore a Mirandola, multato il camionista uscito di strada

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Alle 13:30 di ieri una pattuglia della Polizia Locale di Mirandola è stata inviata dalla Centrale Operativa sulla Statale Nord, all’altezza del civico 159, a causa di un sinistro stradale che vedeva coinvolto un autoarticolato fuoriuscito dalla sede stradale. Giunti sul posto, gli agenti hanno accertato la presenza di due persone coinvolte: il conducente, un autotrasportatore di origini bulgare, ed il suo co-conducente.

Gli Agenti intervenuti, come da prassi, hanno accertato che i due non risultassero alla guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche e/o stupefacenti: i test sono risultati negativi.

Da una successiva verifica del cronotachigrafo è poi emerso come entrambi i conducenti avessero palesemente violato i limiti di velocità consentiti, incappando così in una sanzione amministrativa.

Per effettuare il complesso intervento di recupero dell’autoarticolato, si è infine reso necessario l’arrivo di un’ulteriore pattuglia della Polizia Locale mirandolese, con relativa chiusura della strada S.S.12 Nord al fine di deviare il traffico veicolare dall’intersezione di via Guidalina sino alla via Fila, nella frazione di Tramuschio.

A causa di tali criticità, la riapertura completa al traffico della Statale Nord è avvenuta solo alle ore 18:30.