Scontro con un'autobotte lungo la Nuova Estense, automobilista ferito

Grave incidente oggi pomeriggio lungo la Statale 12 (Nuova Estense), nel territorio di Serramazzoni. Un'autobotte che procedeva verso valle si è scontrata semifrontalmente con un'automobile che viaggiava in senso opposto. La vettura è finita nel fosso sul margine destro della carreggiata. L'incidente è avvenuto nei pressi dell'incrocio con via Riccò Vecchio.

Il 118 è giunto sul posto insieme ai Vigili del Fuoco sul posto per estrarre il conducente ferito dall'abitacolo dell'auto. L'uomo è stato quindi caricato in ambulanza per essere trasferito in ospedale: al momento non si conoscono le sue condizioni.

I pompieri hanno quindi proceduto a mettere in sicurezza i veicoli, mentre la Polizia Locale del Frignano, cui spettano i rilievi, ha chiuso al transito la Statale. Si segnalano code in ambo le direzioni.