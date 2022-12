Incidente con ribaltamento, un ferito elitrasportato in ospedale

Intorno alle ore 18.30 l'incrocio tra via Statale Nord e via Valli, alla periferia di Mirandola, è stata teatro di un nuovo incidente. Due auto, una Toyota Yaris e una Fiat 500, si sono scontrate e la Fiat è stata urtata lateralmente, finendo per capottarsi.

Sul posto i soccorsi sono accordi in forze: 118, Vigili del Fuoco, Polizia Locale e Polizia di Stato. Subito l'incrocio è stato messo in sicurezza.

I Vigili del fuoco hanno contribuito ad estrarre dall'abitacolo della 500 il conducente che era rimasto bloccato. La persona ferita è poi stata trasportata in ospedale a Baggiovara grazie all'intervento dell'elisoccorso. Non corre pericolo di vita. Soccorsi anche gli occupanti dell'altro mezzo.

La Polizia Locale ha eseguito i rilievi per accertare le responsabilità.