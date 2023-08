Incidente all'incrocio, un ferito. Abbattuto un palo della segnaletica

Questa mattina, poco prima delle ore 13, sue auto si sono scontrate all'incrocio tra viale Storchi e viale Cialdini/Zucchi. Secondo quanto ricostruito in prima battuta, una Peugeot 408 proveniva da viale Zucchi in direzione del cavalcavia e ha impattato contro una Toyota Aygo che viaggiava in direzione opposta e che stava svoltando a sinistra verso viale Storchi. L'utilitaria, colpita sul fianco sinistro, è finita contro le isole per l'attraversamento pedonale, venendo schiacciata contro u palo della segnaletica.

La persona a bordo della Toyota è stata soccorsa dal 118 e accompagnata in Pronto Soccorso: nell'impatto ha riportato alcune lesioni, ma non particolarmente gravi e non corre pericolo di vita. Illesi invece gli occupanti della Peugeot.

Per agevolar i soccorsi e mettere in sicurezza i mezzi accidentati sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, seguiti poi dalla Polizia Locale. L'incidente ha causato l'abbattimento di un palo con numerosi cartelli di indicazione, che dovrà essere giocoforza sostituito, dopo essere stato messo provvisoriamente in sicurezza dai pompieri. Nessun disagio per la circolazione, anche in virtù dello scarso traffico cittadino del sabato post-ferragostano.