Auto e moto si scontrano sul ponte di strada Barchetta, ferito un ragazzo

Un incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi intorno alle ore 19.00 alla periferia ovest di Modena. Lo scontro, avvenuto in strada Barchetta sul ponte che sovrasta la tangenziale, ha visto coinvolte un'auto e una moto da cross con in sella un giovane.

Secondo le prima ricostruzioni l'automobile proveniva dalla tangenziale e stava per immettersi su strada Barchetta in direzione Tre Olmi quando ha impattato contro la moto. Lo scontro è stato abbastanza violento e il giovane centauro, dopo essere finito sul parabrezza dell'auto, un suv Volkswagen Touareg, è caduto rovinosamente sull'asfalto.

Subito è stato soccorso dai sanitari del 118 accorsi con ambulanza e automedica che lo hanno poi trasportato in ospedale. Non si conoscono ancora le sue esatte condizioni ma nonostante le varie lesioni non saprebbe in pericolo di vita. Illeso invece l'automobilista.

La Polizia Locale è immediatamente intervenuta sul luogo dell'incidente, gestendo la situazione e il traffico. La viabilità su strada Barchetta è stata temporaneamente sospesa in corrispondenza dell'incidente per consentire alle autorità competenti di effettuare tutti i rilievi del caso.