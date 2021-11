Auto nel fosso in strada Cognento, ferito il conducente

Oggi poco dopo le ore 13 una Toyota Yaris che stava percorrendo strada Cognento in direzione della frazione è finita nel fossato sul margine sinistro della carreggiata. Al volante vi era un uomo di mezz'età, che ha riportato un forte trauma cranico a seguito dell'impatto.

L'automobilista è stato soccorso dal 118, intervenuto con ambulanza e automedica, e trasportato in ospedale per accertamenti. Non si conoscono le sue esatte condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita.

I rilievi sono stati eseguiti dall'Antinfortunistica della Polizia Locale. Non risultano altri veicoli coinvolti e si tratterebbe quindi di una perdita di controllo del veicolo, per cause ancora da chiarire.