Scontro fra tre auto in strada Contrada, un ferito e traffico interrotto

Questa sera intorno alle ore 21 si è verificato un incidente che ha coinvolto tre auto lungo strada Contrada. Questa volta il tratto interessato dal sinistro stradale - purtroppo ricorrenti su quella via - è quello fra via Argiolas e via Ragazzi del '99. Tre auto sono venute a contatto per ragioni ancora da decifrare, con una di queste che è finita in un campo al margine della carreggiata.

Sul posto è intervenuto il 118 per prestare soccorso agli automobilisti coinvolti. Il bilancio non è fortunatamente grave: solo una donna sarebbe stata trasportata in ospedale con lesioni di media entità.

I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza i mezzi incidentati, mentre la Polizia Locale ha svolto i rilievi. Strada Contrada è stata chiusa al transito nel tratto interessato dall'incidente.