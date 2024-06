Due incidenti in successione in strada Contrada, ferito un motoclislta

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Pochi minuti dopo le ore 17 di questo pomeriggio si è verificato un doppio incidente in strada contrada, che ha coinvolto complessivamente quattro veicoli. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, il primo atto ha coinvolto una Fiat 500 e un furgone che trasportava un Cavallo: l'utilitaria si è immessa sulla strada principale provenendo dal vivaio Happyflor e il furgone l'ha colpita nella parte posteriore sinistra.

Fortunatamente non vi sono state conseguenze fisiche nè per l'uomo alla guida del furgone (nè per il cavallo), nè per la donna al volante della 500. L'auto incidentata è però rimasta ferma sulal propria corsia di marcia (direzione via Giardini), diventando un ostacolo per gli altri mezzi in transito.

Qualche momento dopo una Mercedes che percorreva strada Contrada ha frenato per evitare la Fiat e provare a passare sulla destra, ma è stata tamponata dalla moto che la seguiva, il cui conducente probabilmente non si era avveduto dell'ostacolo. Il centauro è finito a terra, riportando una sospetta frattura di una gamba.

Soccorso da un'ambulanza del 118, l'uomo è poi stato accompagnato in Ospedale a Baggiovara, in condizioni non gravi. Sul posto è quindi intervenuta la Polizia Locale per gestire il traffico a senso unico alternato ed eseguire i rilievi.