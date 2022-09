Scontro in strada Contrada, grave un automobilista. Strada chiusa

Pochi minuti prima delle 18.00 di oggi pomeriggio si è verificato un incidente lungo Strada Contrada, all'incrocio con Stradello Paduli.

Da una prima ricostruzione fornita dai testimoni, un'Audi A1 che procedeva lungo la Contrada in direzione di Via Giardini si è scontrata con una Renault Clio che sopraggiungeva in senso opposto e stava svoltando a sinistra per immettersi in Stradello Paduli. A seguito del violento impatto laterale, la Clio è finita fuori strada in mezzo alla vegetazione. Nella carambola è rimasta coinvolta anche una Volkswagen Golf.

Ad avere la peggio il conducente della Renault, che è stato soccorso dal personale sanitario e dal medico del 118. L'uomo ha riportato diverse lesioni, ma non sarebbe in pericolo di vita: è stato trasportato a Baggiovara in codice rosso. Soltanto un forte shock per il giovane alla guida dell'Audi e nessuna conseguenza per il terzo automobilista coinvolto.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza le auto incidentate. L'Audi, per altro, ha completamente perso il motore nell'impatto.

Per consentire i soccorsi, i rilievi e la rimozione dei veicoli, la Polizia Locale di Modena ha chiuso al transito Strada Contrada nel tratto interessato, deviando i veicoli su percorsi alternativi.