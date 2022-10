Frontale tra un'auto e un'autocisterna, un morto in Strada Cucchiara

Questa mattina intorno alle 11.20 si è verificato un incidente dalle conseguenze mortali in Strada Cucchiara, l'arteria che collega le frazioni di Baggiovara e Marzaglia. Un'automobile che procedeva verso baggiovara si è scontrata frontalmente con un'autocisterna che viaggiava in direzione opposta. L'impatto è avvenuto all'altezza dell'incrocio con via Corletto Sud.

Ancora da accertare l'esatta dinamica. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, all'origine del frontale ci sarebbe un sorpasso azzardato da parte dell'auto. Questa avrebbe invaso la corsia opposta scontrandosi con il mezzo pesante e finendo poi per carambolare contro l'auto sorpassata: entrambi i mezzi sono finiti fuori strada.

Nulla da fare per il conducente dell'auto, la cui identità non è ancora nota: la persona è deceduta sul colpo. Ferito invece in modo non grave il conducente dell'altra auto finita nel fosso, che è stato accompagnato all'Ospedale di Baggiovara dal 118.

Sul posto la Polizia Locale di Modena insieme ai Vigili del Fuoco. Strada Cucchiara è interrotta al transito. ++ seguiranno aggiornamenti ++