Furgone ribaltato sulla Nazionale per Carpi, traffico bloccato a Ganaceto

Oggi pomeriggio intorno alle ore 17.30 si è verificato un incidente lungo Strada Nazionale per Carpi, alle porte di Ganaceto. Circa all'altezza dell'incrocio con Stradello Lenzini un'auto che procedeva in direzione Carpi e un furgone che viaggiava in direzione opposta si sono scontrati: fortunatamente l'impatto non è stato completamente frontale, ma è bastato a far sì che il furgone si ribaltasse su un fianco, rimanendo fermo sulla carreggiata.

Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 per sincerarsi delle condizioni degli automobilisti coinvolti. Fortunatamente nessuno ha riportato lesioni significative.

La Polizia Locale di Modena è giunta sul posto per eseguire i rilievi dell'incidente. Le operazioni di soccorso e il successivo recupero del furgone incidentato hanno costretto gli agenti ad interrompere completamente la circolazione. Si segnalano perciò lunghe code per diversi chilometri in ambo i sensi di marcia.