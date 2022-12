I rilievi sono a cura della Polizia Locale e la circolazione è stata brevemente interrotta per consentire i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco. Il conducente è stato estratto e trasportato all'Ospedale di Baggiovara per accertamenti: fortunatamente non ha riportato lesioni significative.

Un'auto è stata protagonista di un incidente pochi minuti prima delle ore 19 di oggi mentre transitava in strada Pomposa. A quanto pare si sarebbe trattato di un incidente autonomo, senza il coinvolgimento di altri mezzi: l'automobilista ha perso il controllo in una semicurva e l'auto si è capottata, finendo fuori strada.

Incidente intorno alle ore 19 nei pressi dell'Autodromo. Fortunatamente l'automobilista non ha riportato lesioni gravi. Sul posto anche i Vigili del Fuoco

Auto si cappotta in via Pomposiana, conducente in ospedale