Schianto sulla Panaria Bassa, auto capottata e 44enne in terapia intensiva

Incidente questa mattina lungo la Panaria Bassa. Per ragioni ancora al vaglio della Polizia Locale di Modena, ma verosimilmente per cause autonome, un'auto è finita fuori strada e si è capottata in un campo al margine della carreggiata, riportando gravi danni. L'incidente è avvenuto nel tratto compreso tra Navicello e Villavara e ha comportato disagi alla circolazione per consentire i soccorsi.

L'automobilista della Bwm, un uomo di 44 anni, è infatti stato estratto dall'abitacolo con l'aiuto dei Vigili del Fuoco e poi affidato alle cure del 118, intervenuto con ambulanza e automedica. Il ferito è stato trasportato all'Ospedale di Baggiovara e non si troverebbe in pericolo di vita. Si trova ricoverato in Terapia Intensiva.

La Locale ha eseguito tutti i rilievi del caso e gestito la viabilità, che è tornata abbastanza regolare intorno alle ore 11. In attesa della rimozione del mezzo.