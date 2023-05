Schianto in via Giardini, gravissimo un automobilista

Intorno alle ore 14.30 si è verificato un grave incidente in via Giardini, tra Modena e Baggiovara. Lo scontro ha interessato due auto, una Volkswagen Passat e una Renault Zoe, ed è avvenuto esattamente in corrispondenza dell’incrocio con Strada Formigina. Da chiarire l’esatta dinamica.

Ad avere la peggio l’uomo al volante della Passat, che ha riportato un forte trauma cranico e perso conoscenza. Il 118 è intervenuto in forze con più ambulanze e l’automedica. All’automobilista sono state praticate le manovre di rianimazione e, una volta estratto dall’abitacolo, è stato caricato in ambulanza e trasportato al vicino Ospedale di Baggiovara.

Fondamentale anche l’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno spostato le due auto rimaste incastrate, rendendo possibile estrarre i feriti dai veicoli. A bordo della Renault si trovavano due uomini che sono usciti apparentemente illesi e sono stati presi in cura dai sanitari.

La Polizia Locale di Modena ha completamente chiuso al transito via Giardini nel tratto compreso tra la rotonda di Baggiovara e lo svincolo con la complanare