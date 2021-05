Incidente a Vaciglio. Motociclista travolto da un'auto in strada Bellaria

Poco dopo le 17.00 un motociclista che stava per immettersi su strada Bellaria sarebbe stato travolto da un'auto che percorreva la via

Intorno alle 17.00 di questo pomeriggio si è verificato un incidente in strada Bellaria, zona Vaciglio.

Secondo una prima ricostruzione del sinistro un motociclista 49enne, B.L. le sue iniziali, si stava immettendo sulla via quando un'auto, non vedendolo, l'avrebbe colpito in pieno.

Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118 con ambulanza e automedica, che dopo un primo accertamento hanno trasportato il centauro in ospedale, ancora non si conoscono le esatte condizioni del 49enne.