Ennesimo incidente alla curva dello svincolo 10bis, illeso il conducente

Ancora un incidente nello svincolo 10bis della tangenziale di Modena.

Questa volta per fortuna senza feriti gravi.

A finire fuori strada un’altra automobile che durante la curva dello svincolo in direzione Modena è uscita di strada intorno alle 3.30 della notte tra venerdì e sabato, finendo tra gli arbusti. Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi per rimuovere il mezzo. Fortunatamente il conducente non sembra essere rimasto ferito.

Troppi incidenti nello stesso punto

Appena due settimane fa quello stesso svincolo era stato teatro di un tragico incidente mortale nel quale erano deceduti due ragazzi. Anche in questo caso l’auto sulla quale i giovani viaggiavano, al momento dell’imboccatura dello svincolo 10bis in direzione città, era uscita di strada andandosi a schiantare contro un albero non lasciando scampo a due dei tre occupanti.

Ma non solo incidente del tutto simile a questo era avvenuto anche due anni fa, nello stesso esatto punto, quella volta una donna rimase ferita dopo che la sua auto uscì di strada nel mezzo della curva.

Va segnalato che Anas appena pochi giorni dopo l’incidente mortale del 13 marzo, durante un sopralluogo, aveva sistemato la segnaletica dello svincolo per renderlo più visibile agli automobilisti in transito. Tuttavia l’alto numero di sinistri che si verificano in questo punto continua a far preoccupare; una curva stretta che va affrontata a bassa velocità.