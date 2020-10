Incidente in via Panni, auto si ribalta. Strada chiusa al transito

Poco prima delle ore 19.00 due auto si sono scontrate in Strada Panni tra via Barberini e strada Chiesa Saliceta San Giuliano. Non si conosce ancora l'esatta dinamica dell'incidente, tuttavia a seguito dello scontro una delle due vetture si è ribaltata.

Sul posto i Vigili del Fuoco che hanno estratto il conducente dell'auto capovolta, e il 118 con un'ambulanza per trasportarlo in ospedale. Non si conoscono le esatte condizioni del conducente ma le lesioni non sembrano essere gravi.

Sul posto è anche intervenuta la Polizia Municipale per i rilievi del caso. Strada Panni è stata completamente chiusa al transito nel tratto di strada interessato.