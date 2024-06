Esce di strada con la moto, 18enne in terapia intensiva

Erano da poco passate le 8 di questa mattina quando a Castelfranco Emilia, nella frazione di Manzolino, si è verificato un brutto incidente che ha visto coinvolto un ragazzo di 18 anni.

Il giovane stava viaggiando a bordo della sua motocicletta lungo via Nazario Sauro quando, per cause ancora in corso di accertamento, è finito fuori strada ed è stato sbalzato dal propio mezzo. I rilievi sono stati affidati alla Polizia Locale di Castelfranco, che dovrà chiarire l'esatta dinamica dell'incidente.

Dai primi riscontri sembrano non essere stati coinvolti altri veicoli, ma le condizioni del giovane sono parse subito critiche. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 con ambulanza ed elisoccorso. Il 18enne è stato trasportato all'Ospedale Maggiore di Bologna, dove attualmente si trova ricoverato nel reparto di terapia intensiva, la prognosi è riservata.