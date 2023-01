Schianto in auto a Modena Est, una morto e un ferito

Questa sera intorno alle ore 20 stradello Sottopassaggio è stato teatro di un incidente che ha purtroppo avuto conseguenze mortali. Un'auto che procedeva in direzione di stradello Romano, per ragioni ancora da chiarire, è stata protagonista di uno schianto, probabilmente con un manufatto in cemento al margine della stretta carreggiata. Sono in corso accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.

Gli occupanti dell'auto sono stati soccorsi dal personale del 118, intervenuto con due ambulanze e un'automedica. Un giovane ferito è stato trasportato in ospedale, in condizioni apparentemente non troppo gravi, mentre un ragazzo è purtroppo deceduto. I tentativi di rianimazione messi in atto dai soccorritori purtroppo non sono bastati a salvargli la vita.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, per agevolare l'estrazione dei feriti dal mezzo incidentato, mentre la Polizia Locale si è occupata dei rilievi. E' intervenuta anche una pattuglia dei Carabinieri per agevolare la gestione della situazione.

Stradello Sottopassaggio, purtroppo non nuovo a questo genere di eventi, è stato chiuso al transito nel tratto compreso fra stradello Romano e via dell'Industria. ++ Seguiranno aggiornamenti ++