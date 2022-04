Auto si schianta sul ponte di Strettara, tre persone ferite

Ieri sera intorno alle 21.30 si è verificato un incidente proprio sul ponte di Strettara, lungo la Provinciale 40 a Montecreto. Una Mini con a bordo tre persone si è schiantata violentemente contro il guardrail: un impatto frontale a seguito del quale l'auto ha riportato gravissimi danni. Fortunatamente le paratie di protezione del ponte hanno retto l'urto, scongiurando una dinamica ancora più grave.

Le tre persone a bordo sono state soccorse dal 118 e fortunatamente non hanno riportato lesioni particolarmente gravi. Sul posto anche i Vigli del Fuoco per mettere in sicurezza lo scenario. La strada è rimasta chiusa per consentire soccorsi, rilievi e pulizia.