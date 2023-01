Solignano Nuovo, 15enne investito da un'auto davanti alla fermata del bus

Questa mattina intorno allo ore 7 l'abitato di Solignano Nuovo è stato teatro di un incidente che è costato una lesione grave ad un ragazzo di appena 15 anni. Secondo quanto ricostruito, lo studente stava attraversando via Statale in corrispondenza delle strisce pedonali tra l'edicola e la fermata dell'autobus, alla quale era diretto proprio per prendere la corriera che lo avrebbe portato a scuola.

Il ragazzo è stato investito da un'auto di passaggio e sbalzato a terra. Soccorso da un'ambulanza del 118 è stato portato in ospedale con un codice di media gravità. Ora si trova ricoverato nel reparto di Ortopedia ed ha riportato una prognosi di 40 giorni.

Sul posto le forze dell'ordine per i rilievi del caso, mentre la notizia rimbalzata sui social ha scatenato polemiche circa la pericolosità di via Statale, troppo spesso percorsa a forte velocità da parte delle auto.