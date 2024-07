Incidente sulla A/22 a Carpi: Tir e furgone si scontrano, 3 uomini feriti

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Questa mattina, intorno alle 05:35, si è verificato un grave incidente stradale sulla A/22 nord, al chilometro 304, nei pressi di Carpi. L'incidente ha coinvolto un complesso veicolare (tir) e un furgone, causando notevoli disagi alla circolazione stradale.

La Dinamica dell'Incidente

Secondo le prime ricostruzioni, il furgone, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo, si è ribaltato e ha strisciato sulla propria fiancata fino a impattare contro un tir in transito. I tre occupanti del furgone, tutti residenti nella provincia di Modena e di età rispettivamente di 20, 30 e 50 anni, sono rimasti feriti e sono stati trasportati all'ospedale di Carpi. Fortunatamente, le loro condizioni non risultano gravi. Il conducente del tir, un 40enne cittadino extracomunitario residente in Slovacchia, è rimasto illeso.

Conseguenze e Interventi

L'incidente ha causato un rallentamento del traffico con code che hanno raggiunto gli 8 chilometri. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza il furgone ribaltato, staccandone le batterie. Presenti anche due ambulanze, il personale della società A/22 per il ripristino e la pulizia della carreggiata, e tre pattuglie della Polizia Stradale di Modena Nord, che hanno effettuato i rilievi utilizzando lo strumento Top Crash per le misurazioni con punti GPS.

Ulteriori Disagi e Violazioni del Codice della Strada

Successivamente, a causa dei rallentamenti, si è verificato un ulteriore intoppo al chilometro 310 della A/22 nord. Un altro tir è rimasto bloccato in corsia di marcia a causa di un problema al sistema elettrico, causando ulteriori rallentamenti. In questa circostanza, due automobilisti hanno cercato di superare l'intoppo percorrendo la corsia di emergenza in violazione del codice della strada. Entrambi sono stati fermati dalla Polizia Stradale, contravvenzionati e le loro patenti sono state ritirate.