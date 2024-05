Sbanda e finisce fuori dalla Tangenziale, denunciata per il tasso alcolemico

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Ha perso il controllo dell’auto finendo fuori strada un’automobilista 45enne fermata dalla Polizia locale di Modena per guida in stato di ebbrezza. La conducente, infatti, si è messa al volante nonostante fosse in uno stato di lieve alterazione alcolica. Nell'episodio, avvenuto attorno alle 20.40 di martedì 30 aprile, non sono stati coinvolti altri veicoli e la donna è rimasta illesa.

Come ricostruito dagli agenti, la donna, residente a Modena, stava conducendo la vettura, una Citroen, lungo la tangenziale in direzione Bologna quando, per ragioni in corso di accertamento, ha sbandato poco dopo l’uscita 17 (zona Cognento). Sul posto sono intervenute le pattuglie del Comando di via Galilei per avviare gli accertamenti previsti, tra cui anche l’alcol test.

Dall’esame è stato riscontrato lo stato di alterazione della conducente, con un tasso alcolico di circa 0,67 grammi per litro (il limite è 0,5), collocandolo nella prima fascia individuata dalle normative. In questo caso, la violazione definita dall’articolo 186 del Codice della strada è di carattere amministrativo e prevede la sospensione della patente per un periodo da tre a sei mesi e una sanzione che può arrivare a 543 euro. Il veicolo, invece, di proprietà di un’altra persona, non è stato interessato da provvedimenti.