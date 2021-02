Incidente in Tangenziale, auto si capotta a Ponte Alto

Alle 19.30 circa di oggi si è verificata una collisione fra due auto lungo la Tangenziale Nord di Modena. E' accaduto poco dopo l'uscita 13 in direzione Reggio Emilia, zona Ponte Alto, in corrispondenza della corsia di ingresso all'area di servizio Eni, per cause al vaglio della Polizia Locale. Nell'impatto una delle due auto si è capovolta, terminando la propria corsa sul tettuccio.

Entrambi i conducenti non avrebbero riportato lesioni significative: sul posto sono intervenuti con il 118 anche i Vigili del Fuoco, per aiutare nei soccorsi e poi per le operazioni di rimozione del mezzo capovolto.

I rilievi sono a cura della Polizia Locale, che ha anche regolato il traffico ad una sola corsia di marcia.