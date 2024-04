Doppio incidente in tangenziale, code e disagi tra Baggiovara e Cognento

Pomeriggio di rallentamenti nella zona ovest della città, a seguito di due incidenti che si sono verificati sulla Tangenziale di Modena. Caso ha voluto che i due sinistri siano avvenuti a breve distanza, sia di tempo che di spazio, ma in corsie di marcia diverse.

Il primo è accaduto alle 17.40 pochi metri dopo l'uscita 18, in direzione Sassuolo. Un tamponamento senza conseguenze per le persone, ma che ha bloccato un'auto sulla corsia di sorpasso, costringendo il traffico a procedere su una sola corsia.

Il secondo incidente si è invece verificato tra l'uscita di Baggiovara e lo svincolo per la Complanare. A seguito dell'impatto fra due auto, una di queste è finita fuori strada, terminando la propria corsa in un campo. Sul posto è intervenuto anche il 118, ma non vi sarebbero feriti in condizioni preoccupanti.

In entrambi i casi è intervenuta sul posto la Polizia Locale di Modena per i rilievi e la gestione del traffico, che si è mosso su una sola corsia di marcia. Code in ambo le carreggiate e di riflesso sulla viabilità alternativa della zona.