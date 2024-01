Ragazzo investito sulla Tangenziale Losi, portato in ospedale dall'eliambulanza

Erano circa le 15 di oggi quando si è verificato un incidente lungo la Tangenziale Losi di Carpi, in corrispondenza dell'attraversamento pedonale prossimo alla rotatoria con via Nuova Ponente. Un'auto che procedeva in direzione sud ha colpito un pedone, un ragazzo di 16 anni: l'esatta dinamica è al vaglio della Polizia Locale delle Terre di Castelli, che dovrà valutare con precisione quanto accaduto.

Il giovane è finito a terra, pur rimanendo cosciente, ed è stato soccorso da un'ambulanza del 118. I sanitari hanno chiesto l'intervento di un mezzo di soccorso avanzato ed è stata inviata sul posto l'eliambulanza di Parma. L'elicottero è atterrato sulla sede stradale, dopo che gli agenti avevano completamente bloccato e deviato il traffico.

Il 16enne è quindi stato trasportato in volo all'Ospedale di Baggiovara, ma fortunatamente le sue condizioni non sono gravi. Passerà la notte al Pronto Soccorso prima di essere dimesso, verosimilmente già domattina.

L'incidente ha causato disagi alla circolazione stradale, che sono durati per circa un'ora e mezza.