Urta una betoniera allo svincolo della Tangenziale, gravissimo un motociclista

Pochi minuti prima delle ore 13.00 un motociclista è stato protagonista di un grave incidente mentre percorreva la tangenziale di Castelfranco Emilia. Il centauro in sella ad una ducati, stava procedendo in direzione di Bologna quando ha urtato una betoniera che lo precedeva, proprio sullo svincolo che immette in via Emilia.

Il motociclista, un uomo di 34 anni, è finito a terra dopo l'impatto con la parte posteriore del mezzo pesante e ha riportato lesioni a diverse parti del corpo. Il ferito è stato soccorso dai sanitari e dal medico del 118, poi è stato caricato in ambulanza per il ricovero presso l'Ospedale di Baggiovara. Il paziente è stato ospedalizzato con il codice di massima gravità, ma al momento non si conoscono le sue esatte condizioni.

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale di Castelfranco Emilia per effettuare i rilievi. Lo svincolo dove è avvenuto l'incidente è stato temporaneamente chiuso al traffico.