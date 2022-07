Scontro sulla Tangenziale di Finale Emilia, automobilista ferito

Intorno alle ore 14 di oggi si è verificato un incidente lungo la Tangenziale di Finale Emilia (SS 468), nei pressi della rotatoria di via Canalazzo. Si è trattato di uno scontro tra un'auto e un mezzo pesante: il conducente dell'auto è rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo ed estratto solo grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco.

L'automobilistaè rimasto cosciente dopo il violento impatto ed è stato affidato alle cure dei sanitari del 118. Trasportato in ospedale con diverse lesioni, non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono presenti, oltre ai mezzi di soccorso, le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per consentire il ripristino del normale flusso di traffico. Per circa un paio d'ore la strada è rimasta chiusa e la viabilità deviata su percorsi alternativi.