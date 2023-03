Tamponamento in Tangenziale e camion incastrato sulla Gherbella, lunedì di traffico

Un inizio di settimana davvero difficoltoso sulle strade modenesi. Due delle principali arterie di accesso alla città hanno infatti subito pesanti rallentamenti al traffico a causa di due distinte situazioni, verificatesi entrambi poco prima delle ore 8.

Un tamponamento a catena fra quattro auto ha interessato la Tangenziale in corrispondenza dell'uscita 17 (Cognento) in direzione Bologna. I mezzi si sono scontrati sulal corsia di sorpasso e alcuni automobilisti sono rimasti feriti in modo lieve. L'incidente ha però creato un "imbuto" che ha causato code per diversi chilometri.

Sul posto il 118, la Polizia Locale e il personale di Anas: dopo la prima fase dei soccorsi il traffico è ripreso su un'unica corsia di marcia.

Congestione notevole anche in via Vignolese, tra la città e il casello di Modena Sud. A determinare le difficoltà è stato un incidente ormai ricorrente: un camion è rimasto incastrato sul ponte del torrenteTiepido in strada Gherbella. Strada Gherbella è quindi stata chiusa al transito da parte della Polizia Locale e tutto il traffico incanalato sulla Vignolese. La chiusura del ponte proseguirà per tutta la mattinata, in quanto sarà verosimilmente necessaria un'operazione di recupero del mezzo pesante con la gru.