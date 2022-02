Centra lo spartitraffico in Tangenziale, ferito il conducente di un furgone

Questa mattina intorno alle ore 10 si è verificato un incidente in Tagenziale a Modena. Protagonista un furgone, che stava procedendo lungo la corsia in direzione Sassuolo quando, per ragioni da accertare, ha impattato contro lo spartitraffico in corrispondenza dello svincolo 17b, l'uscita prossima alla Motorizzazione Civile.

Un impatto violento a seguito del quale il conducente è rimasto ferito, seppure in modo lieve. L'uomo è stato soccorso dal 118 e accompagnato in ospedale per accertamenti.

La Polizia Locale ha svolto i rilievi, mentre il personale di Anas ha gestito il traffico, chiudendo la corsia di destra. Rallentamenti e circa un chilometro di coda in direzione sud.